Kacper Bała gościem "Granego Poniedziałku" w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu

- Zrozumiałem, że tworzenie to sposób na życie - mówi Kacper. - Płyta udowadnia mi, że się da i że można, tylko trzeba pracować, a my nad tą płytą bardzo długo pracowaliśmy.

Z tej właśnie rozmowy wynika, że muzyka wcale nie była pierwszą i największą pasją Kacpra, bo tą była piłka ręczna, którą zaczął trenować jeszcze w czasach gimnazjum. Muzyką i jej tworzeniem zainteresował się w czasie pandemii, a konkretnie po tym jak kolega - Bartek Dyczkowski nominował go do udziału w wyzwaniu Hot16Challenge. Wtedy po nagraniu "szesnastki" (szesnastu wersów) pierwszy raz pomyślał o nagraniu czegoś więcej.

Płytę zatytułował "Creator". Słowo to zawarł w swoim pierwszym utworze, jaki napisał, jeszcze kiedy nie myślał nawet o nagraniu płyty. To, że tak się stało, jak mówił, mocno go zaskoczyło, kiedy odkrył co tak naprawdę chce robić, czyli tworzyć.

Z prośbą o pomoc zwrócił się do Daniela Karkosza, którego ceni za umiejętności i profesjonalizm. Daniel został producentem płyty i wystąpił na niej gościnnie. Zresztą nie tylko on, bo można na niej usłyszeć jeszcze m.in. Bartka Dyczkowskiego (BiJa), Panaceum i Maćka Latosia.