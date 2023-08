Kadrówka na granicy zaborów pod Krakowem. Apel przy obelisku w Michałowicach, tu strzelcy Piłsudskiego rozpoczęli marsz po wolność

Bohaterom walk z 1914 roku cześć oddali i wieńce złożyli: honorowy komendant marszu Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, byli też przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatu krakowskiego, miasta Krakowa, gminy Michałowice, a także przedstawiciele organizacji społecznych, strzeleckich, harcerze, uczniowie, potomkowie legionistów oraz rodzina Lorenców, właściciele dworu w Michałowicach. Hołd strzelcom oddał też komendant marszu Dionizy Krawczyński. Odegrane zostały hymn polski i "My, Pierwsza Brygada" – pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.

Obelisk w Michałowicach, tu skończyły się zabory

Warto przypomnieć, że marszałek Józef Piłsudski w dniu sformułowania I Kompanii Kadrowej, w wygłoszonym przemówieniu zaznaczył, że wszyscy, którzy ruszają w bój są żołnierzami polskimi.

Przed 109 laty, Piłsudski do I Kadrowej tak mówił: "Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie."