Miechów. Deszczowe powitanie Kadrówki. Nie wszyscy dotarli na Rynek

Wizytom „kadrówki” w ostatnich latach zawsze towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Tym razem było inaczej. Wprawdzie dla przyzwyczajonych do różnych warunków uczestników marszu żadna aura nie jest straszna, ale nie da się ukryć, że aura miała wpływ na przebieg wydarzenia. Mniej było mieszkańców miasta, którzy chcieli obejrzeć przemarsz, mniej też pojawiło się na uroczystości samych uczestników wyprawy. Większość dostała czas na odpoczynek i wysuszenie przemokniętych ubrań.

- Ze względu na panujące warunki zdecydowałem, że na Rynek w tym roku wejdą tylko oficerowie i przedstawiciele I Dywizji Piechoty Legionów imienia Marszałka Piłsudskiego. Ulewne deszcze sprawiły również, że po raz pierwszy spotkały się w Miechowie wszystkie szwadrony uczestniczące w marszu, które idą osobnymi trasami i nocują w różnych miejscach – mówi komendant marszu Dionizy Krawczyński.

Obecny jak niemal co roku w Miechowie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał, do czego nawiązuje idea dorocznego marszu.