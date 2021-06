Piotr Żyła i MARCELINA ZIĘTEK - co za para! Piękna aktorka ujawniła swoją sympatię do skoczka narciarskiego

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek już nie kryją się ze swoim związkiem, nie jest on jedynie tajemnicą poliszynela. 23-letnia była Miss Nastolatek miał chyba dość tej aury tajemniczości, gdyż w końcu zdecydowała się ujawnić swoją sympatię do 34-letniego skoczka narciarskiego, wyrażając radość w mediach społecznościowych. Czy to oznacza, iż wkrótce związek Piotra Żyły i Marceliny Ziętek stanie się oficjalny? Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek - co za para! Marcelina Ziętek, nowa partnerka 33-letniego Piotra Żyły, udostępniając zdjęcia i filmiki ze swoim chłopakiem, czyniła to w taki sposób, by wciąż pozostawało pole do spekulacji. Część fotek została wykonana w Krakowie, a na jednym z nich mierzy suknię ślubną. Czy to oznacza, że Marcelina Ziętek i Piotr Żyła planują ślub? Niekoniecznie, gdyż Marcelina Ziętek jest aktorką i przymiarka sukni ślubnej może być związana z rolą, jaką odgrywa w jednym z seriali telewizyjnych. Niemniej, nowa fala spekulacji internautów ruszyła po Nowym Roku.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek - razem, ale... osobno Z uwagi na obowiązki zawodowe skoczka Marcelina Zietek nie mogła spędzić z nim nocy sylwestrowej. Członek kadry narodowej bierze bowiem udział w Turnieju Czterech Skoczni, który tradycyjnie rozgrywany jest na przełomie roku w Niemczech i Austrii. Partnerka Piotra Żyły świetnie się jednak bez niego bawiła, o czym przekonują wpisy i zdjęcia zamieszczone przez nią w mediach społecznościowych.

Szampańska zabawa trwała do białego rana, a w Nowy Rok była Miss Nastolatek miała powód do wielkiej satysfakcji. Piotr Żyła świetnie spisał się na skoczni w Garmisch-Partenkirchen, czego jego partnerka nie omieszkała skomentować. Pięknie zaczynamy nowy rok - napisała aktorka na Instagramie, zamieszczając zdjęcie z podium po konkursie w Ga-Pa. Konkurs w Bischofshofen 6 stycznia wschodząca gwiazda TVN-u przeżywała jeszcze bardziej emocjonalnie. We wpisach na Instastory partnerka Piotra Żyły pokazała, jak świętuje sukces skoczków przed telewizorem, ubrana w biało-czerwone barwy. W krótkich materiałach filmowych prezentowała fragmenty transmisji skoków i swoją radość z kapitalnego występu Polaków.

Kim jest Marcelina Ziętek, partnerka Piotra Żyły? Marcelina Ziętek jest aktorką znaną telewidzom z postaci Kai Jarosik w serialach TVN "Szkoła" i "19+".

- Zaczęło się od gry w teatrze, tam stawiałam pierwsze kroki, więc później przejście do serialu było dla mnie łatwiejsze - opowiadała Marcelina Ziętek jako 19-latka w programie WszechSmaki.TV. - Poza tym bardzo lubię to robić, jest to moją pasją i chciałabym wiązać z tym przyszłość. Gra w tym serialu to jest dla mnie sama przyjemność.

A jak trafiła na plan serialu?

- Zostałam znaleziona - śmieje się - napisał do mnie agent poszukujący młodych ludzi i chętnych na nowe doświadczenia, pytając, czy byłabym zainteresowana grą w nowym paradokumentalnym serialu. Pojechałam na casting do Katowic i tam od razu dostałam rolę. Mogłam sobie wybrać rolę grzecznej dziewczyny, albo takiej, która będzie miała coś za uszami. I zagrałam tą drugą. Uznałam, że to będzie większe wyzwanie i będę mogła się rozwinąć. W biogramie Marceliny Zietek na Instagramie czytamy, że przed kilku laty brała udział w konkursach piękności i zdobyła tytuł Miss Południa Nastolatek oraz Miss Foto Południa Nastolatek. Powyższe tytuły Miss są w pełni zrozumiałe, bo Marcelina Ziętek zachwyca urodą. Można się o tym przekonać, oglądając jej zdjęcia, które zamieszcza w mediach społecznościowych. Obejrzyjcie galerię.

Marcelina Ziętek to także fotomodelka i zapalona podróżniczka Jest nie tylko aktorką, ale i fotomodelką. Jak przyznaje, bardzo lubi obie te profesje, ale "aktorstwo wygrywa w stu procentach".

Fotomodeling zaczął się od konkursu "Z Fejsa Na Billboard". Wysłałam zgłoszenie w ostatni dzień. Uznałam, że warto spróbować i nie żałuję. Było cudownie. Obawiałam się, że będzie stresująca atmosfera, ale plan był tak zaaranżowany, że było bardzo miło - opowiadała Marcelina Ziętek w programie WszechSmaki.TV.

Pasją Marceliny Ziętek, co widać także na jej zdjęciach, są podróże. - Bardzo lubię Kraków, ale też Włochy, Anglię i Węgry. Jak się przejdzie w nocy ulicami Budapesztu, to można się zakochać - wspominała z uśmiechem, dodając, że kiedy jeździła na plan filmowy do Krakowa, jej mama bardzo ją wspierała.

Zapytana o sposób na piękną sylwetkę i stosowaną dietę, odpowiada krótko: - Stosuję zasadę pięciu posiłków dziennie i bardzo dobrze mi z tym! Jem co lubię. Staram się jeść zdrowo, ale wiadomo, że zawsze jakiś tam słodycz w ciągu dnia jest mile widziany... Prowadzę aktywny tryb życia - siłownie plenerowe albo długie spacery z psem.

Dodajmy, że pochodząca z Cieszyna dziewczyna Piotra Żyły szczyci się także studiami na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Obroniła już pracę licencjacką.

"Studio Kadra" po meczu Polska - Rosja. Opinie i komentarze