Kania swą posturą przypomina muchomora. Strach się pomylić

Grzyb jadalny i smaczny, lecz z wiekiem człek robi się ostrożny i różne rzeczy przychodzą mu do głowy. Choćby takie, czy aby na pewno to kania. Bo jeśli nie kania, to może sromotnik czy inny jadowity muchomorek? Lub jedna z trujących pieczarek o podobnym co kanie wyglądzie.

Wspomniałem też o jednym z przysmaków japońskiej kuchni. To danie z trującej ryby fugu czyli najeżki. Prócz walorów smakowych posiłek podnosi poziom adrenaliny. Jeśli kucharz źle sprawił rybę, konsument padnie trupem. Zaniosłem kanie do znajomego leśnika, który na grzybach znał się przednio i do tego był doskonałym kucharzem. Kania jest smacznym grzybem z owocnikami zaopatrzonymi w blaszki. Prócz tego swą posturą przypomina muchomora. Od śmiertelnie trujących sromotników różni się ruchomym kołnierzykiem na trzonie oraz aksamitnymi łatkami na powierzchni kapelusza. Z powodu owych detali, kania bywa nazywana sową.

Są też inne cechy, niemniej pomyłki są możliwe.