Kipi kasza: …w zaczarowany bajek świat

Jedną z największych gwiazd tegorocznego Sylwestra Marzeń w polskiej telewizji publicznej była Maryla Rodowicz. Jak twierdzi Jacek Kurski, to właśnie w czasie występu pani Maryli sylwestrowy wieczór TVP osiągnął szczyty oglądalności, docierając do ponad 8 mln telewidzów. Uprzednio, postać Maryli Rodowicz przypomniana została przez telewizję publiczną w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, kiedy to poświęcony jej pełnometrażowy film dokumentalny „Maryla. Tak kochałam” zgromadził przed ekranami imponującą liczbę 3,5 mln telewidzów. Po świątecznej emisji filmu, wzruszony Jacek Kurski za pośrednictwem Twittera dziękował artystce za „ szczerość, prawdę, artystyczną jakość i ikoniczne zjawisko Telewizji”.