Kipi kasza. Żar serca

Zrelacjonowanego przez Interię odkrycia dokonali badacze z Saint Joseph Hospital z Chicago, wraz z kolegami z Chin. Swoje badania opublikowali oni w prestiżowym, jak sugeruje artykuł, ”American Journal of Preventive Medicine”. Uczeni, na podstawie analizy obszernej bazy przypadków, potwierdzili wpływ opartych na technologii mRna szczepionek przeciw Covid 19 na „ryzyko zaburzeń pracy serca”.

Odkrycie to wydaje się ciekawe, gdyż temat wywoływanych przez szczepionki „zaburzeń pracy serca” nie był dotychczas zbyt często poruszany w Interii, ani innych popularnych portalach informacyjnych. Przeciwnie, liczni pracownicy nauki i administracji informowali nas raczej, że negatywne oddziaływania szczepionek są produktem wrogiej (rosyjskiej? chińskiej?) propagandy, umiejętnie zaimplementowanej „foliarzom” przez wyspecjalizowane farmy trolli. Co tymczasem czytamy w Interii?

„W porównaniu do osób nieszczepionych ryzyko wystąpienia któregoś z zaburzeń wzrastało o 33 proc. po pierwszej dawce i było prawie trzykrotnie wyższe po drugiej dawce, w porównaniu do braku szczepienia. Wzrost ryzyka szczególnie dotyczył zapalenia mięśnia sercowego. Jak wyjaśniają badacze, zapalenie mięśnia sercowego może się objawiać bólem w klatce piersiowej, gorączką, zastoinową niewydolnością serca lub arytmią. Może prowadzić do śmierci”