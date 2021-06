Kłaj. Groziła siostrze nożem i pokaleczyła jej twarz. Agresorka trafiła za kratki Jolanta Białek

Zobacz galerię (3 zdjęcia) 33-letnia mieszkanka gminy Kłaj groziła siostrze nożem i poraniła jej twarz. Agresywna kobieta trafiła do tymczasowego aresztu (na trzy miesiące) materiały KPP Wieliczka Zobacz galerię (3 zdjęcia)

33-latka odpowie za groźby, w tym przy użyciu noża, a także spowodowanie uszkodzeń ciała. Do zdarzenia doszło nocą 9 czerwca 2021 w jednym z domów w gminie Kłaj. Kobieta trafiła do tymczasowego aresztu. Grozi jej do dwóch lat więzienia.