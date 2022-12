Kolizja w Głogoczowie. Dwie osoby trafiły do szpitala Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

We wtorek (27 grudnia) przed godz. 14 służby zostały wezwane do Głogoczowa, gdzie na węźle drogowym łączącym zakopiankę z drugą drogą krajową (DK 52) Głogoczów-Bielsko Biała doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych informacji wynika, że dwie osoby trafiły do szpitala na obserwację.