Konary. Przy szkole powstało nowoczesne przejście dla pieszych. Policjanci edukowali dzieci jak zachować się na drodze

Wnioski o budowę przejścia złożyliśmy w lipcu 2019 roku. Jednak ze względu na skrzyżowanie, wyjazd z drogi prowadzącej do Sieprawia oraz zakręt i wzniesienie oraz lokalizację sklepu przejścia nie mogliśmy usytuować na terenie gminy Mogilany, a nieco dalej w gminie Świątniki Górne trwały jeszcze prace przy modernizacji drogi prowadzone w ramach projektu unijnego i nie można było dodać dodać do tego zadania dodatkowego elementu - przejścia dla pieszych - wyjaśnia wójt Piotr Piotrowski.

Uroczystość na drodze poprzedziło spotkanie dzieci z najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Konarach z policjantkami z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Była to okazja do przedstawienia im krótkiej prelekcji na temat zachowania na drodze i edukowania z najnowszych przepisów, które weszły w życie 1 czerwca 2021.

Nowe rozwiązania ustawowe, które weszły w życie dotyczą także ujednolicenia prędkość dopuszczalnej w obszarze zabudowanym, na którym przez całą dobę należy poruszać się z prędkością 50 km na godzinę.

Wprowadzono także konieczność zachowania minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami poruszającymi się na tym samym pasie ruchu na autostradach i drogach ekspresowych. Odstęp ma wynosić nie mniej niż połowę aktualnej prędkości pojazdu (gdy jedzie on np. z prędkością 100 km na godzinę, to odległość od poprzedzającego go pojazdu ma wynosić co najmniej 50 metrów, a przy prędkości np. 120 km na godzinę wymagany jest odstęp 60 metrów. Odległości tych nie trzeba zachowywać podczas manewru wyprzedzania.