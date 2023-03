Koncerty, off road, MMA i wiosenne porządki nad Rabą. Co robić w weekend? Katarzyna Hołuj

W pierwszy wiosenny weekend będzie się można wybrać na koncert muzyki klasycznej, zlot off road, gale MMA albo na wiosenne porządki. Na te ostatnie zaprasza gmina Pcim, która włączyła się do akcji "Pooprzątaj z nami Małopolskę" i w jej ramach zachęca mieszkańców do uporządkowania terenu przy parku i nad Rabą.