Koniec prowizorki. Umowa na budowę wiaduktu w Uniejowie Rędzinach podpisana

Umowę z ramienia powiatu miechowskiego podpisał dyrektor ZDP Krzysztof Szarek, a ze strony wykonawców prezes Władysław Nowak. Firma Nowak-Mosty ma duże doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. W ostatnim czasie m. in. wykonywała 11 obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej Tunel – Wolbrom oraz przystanek kolejowy w Wolbromiu.

W ramach inwestycji w Uniejowie Rędzinach powstanie trzyprzęsłowy wiadukt o długości 65 metrów i szerokości 11 metrów, droga dojazdowa, poza tym kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, oświetlenie itp. Wiadukt zostanie posadowiony na palach fundamentowych. Wzdłuż krawędzi jezdni i chodnika zaprojektowano odpowiednio balustradę aluminiową i stalową barieroporęcz. Ruch pieszy od kołowego oddzielać będzie stalowa bariera.

Obiekt połączy odcinki dróg w Uniejowie Rędzinach i Pogwizdowie. Dzięki temu nie będzie potrzeby utrzymywania tymczasowego i niebezpiecznego przejazdu drogowego, który od lat 70. ubiegłego wieku pozwala na przejazd przez tory w tym miejscu. Budowę wiaduktu nad linią kolejową LSH planowano już wtedy, ale ostatecznie nie doszło to do skutku. Tymczasem przejazd znajduje się w takim stanie, że poważnie rozważano jego zamknięcie. To z kolei spowodowałoby ogromne komplikacje dla okolicznych mieszkańców.