Koronawirus nie odpuszcza. W szpitalu w Myślenicach przybywa pacjentów wymagających hospitalizacji

Wzrost zakażeń widać wśród pacjentów trafiających nie tylko na Szpitalny Oddział Ratunkowy, ale też do szpitalnej poradni chorób płuc. Nie wszyscy oni wymagają hospitalizacji. Jak informuje dyrektor szpitala Adam Styczeń, najczęściej wymagają jej osoby starsze, w wieku 65+, niezaszczepione. Dlatego właśnie apeluje on do tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili a mogą, o to, aby nie zwlekali i zrobili to.

Z danych SP ZOZ Myślenice wynika, że w styczniu w szpitalu tym hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem było 26 osób, w lutym 31, a marcu (do połowy miesiąca) 28. Widać więc, że marcu było ich już tyle co przez cały styczeń.

Obecnie na oddziale zakaźnym przebywa pięciu pacjentów zakażonych koronawirusem. Nie wszystkie przypadki zakażeń mają przebieg lekki.

Z dziennych statystyk Ministerstwa Zdrowia z 17 marca br. wynika, że liczba zakażeń wyniosła 3 364.

W powiecie myślenickim odnotowano cztery przypadki zakażeń.