Kościelec. Rozpoczęła się przebudowa drogi w stronę Mysławczyc

Przebudowywany odcinek liczy 1,4 km i został podzielony na dwa etapy. Na pierwszym, od kościeleckiego cmentarza do granicy Mysławczyc (0,97 km), zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni i pobocza. Powstanie też chodnik, trzy przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej (w tym dwa wyniesione), oświetlenie, przyszkolny parking oraz zatoka autobusowa. Na odcinku od granicy Mysławczyc do skrzyżowania z drogą Proszowice – Koszyce (0,5 km) zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni i pobocza. Wykonane prace mają poprawić komfort jazdy, ale przede wszystkim przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

Koszt inwestycji opiewa to ponad 870 tys. zł, z czego blisko 400 tys. pokryje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą zadania jest krakowska firma Prodim, a planowany termin zakończenia prac to 30 marca 2021 roku.