Kozie gospodarstwo otwiera drzwi. Będzie grillowanie z bacą, serowarem i spotkanie z kozami, które można pogłaskać i przytulić

To gospodarstwo Kozart jest wyjątkowe, bo prowadzi je zawodowy baca, chociaż nie jest góralem. Jarosław Strusiński sprowadził się z rodziną do Zelkowa. I chociaż to wioska zaledwie 20 km od Krakowa, to leży tak wysoko (408 m nad poziomem morza), że można tu prowadzić gospodarstwo górskie. No i Strusińscy prowadzą. Hodują kozy, robią sery i edukują ludzi na temat tych zwierząt oraz na temat ekologicznych, zdrowych produktów. A dni otwarte służą tej edukacji.

Podczas sobotniego spotkania w gospodarstwie Kozart będzie można grillować, degustować lokalne smakołyki, porozmawiać z bacą o kozach oraz z jego zona Agnieszką, która jest certyfikowanym serowarem. Opowie o serach kozich i nie tylko o zdrowych dodatkach do nich.