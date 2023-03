Kozłów. Poświęcili groby dwóch polskich rodzin, które ratowały Żydów

Rodziny Kucharskich i Książków niedawno doczekały się nowych grobów ufundowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymały one jednolity kształt przyjęty przez IPN w Małopolsce jako wzór grobu państwowego. To właśnie one zostały w czwartek poświęcone przez o. Jerzego Pająka kapelana organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Odbyło się to w ramach podczas inauguracji ogólnopolskich obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką z udziałem zastępcy prezesa IPN dr Mateusza Szpytmy. W czasie uroczystości akt powierzenia opieki nad grobami otrzymał dyrektor Szkoły Podstawowej w Kozłowie Leszek Misiak.

Wkrótce napiszemy więcej o tragedii w Wolicy i Wierzbicy.