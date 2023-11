Kraków Airport cały czas rośnie. Przybywa pasażerów na lotnisku w Balicach. Liczby lepsze niż przed pandemią! (BCA)

Kraków Airport konsekwentnie odbudowuje siatkę połączeń sprzed pandemii, bije rekordy w obsłudze pasażerów. W październiku 2023 roku z usług lotniska Kraków-Balice skorzystało 868 810 pasażerów. Jak wyliczają przedstawiciele portu, to 17 proc więcej w stosunku do października 2022 roku, ale także więcej o 10 proc. w stosunku do października 2019 roku, czyli sprzed pandemii.