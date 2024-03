Kraków nie poradzi sobie sam z kryzysem mieszkaniowym. Jest projekt ustawy antyflipperskiej. „Koniec ze spekulacjami na rynku mieszkań”

- Z Konstytucji wynika, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem oraz że w Polsce obowiązuje społeczna gospodarka rynkowa i czas wziąć ten zapis na poważnie. Pozostawienie polityki mieszkaniowej w ramach wolnego rynku, bez kontroli państwa, doprowadza do takich patologii jak flipping. Kupowanie biletów na koncert i odsprzedawanie ich za wyższą cenę jest wykroczeniem, ale w przypadku mieszkań – co jest znacznie poważniejsze – nie ma takich regulacji. Jednocześnie ceny mieszkań w Krakowie stale wzrastają, a wzrost ten jest jednym z największych w Polsce. W roku 2021 mieliśmy do czynienia nawet z akcją flipperów „100 mieszkań w 365 dni”, w ramach której konkurowali ze sobą, a celem było szybkie kupno, podbicie ceny i sprzedaż co najmniej 100 mieszkań ‒ mówiła Zuzanna Piekarz, kandydatka do Rady Miasta Krakowa z listy Łukasza Gibały, podczas prezentacji projektu ustawy antyflipperskiej.