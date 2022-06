Krakowskie Cisco ma już 10 lat. Brylant w koronie globalnego giganta technologicznego niczym magnes przyciąga do Małopolski specjalistów

Przypomniał również, że w ciągu minionych 10 lat krakowski oddział odnotował - rosnąc 30-krotnie - jeszcze co najmniej jeden spektakularny sukces. – Takie tempo budzi wielki szacunek – dodał.

„Cieszę się, że czołowy przedstawiciel branży technologicznej, jeden z najbardziej zaangażowanych promotorów innowacyjności dobrze czuje się w stolicy Małopolski i wciąż rozwija swoją działalność. Wysoko cenię firmy, w których siłą napędową jest przynosząca wymierne efekty pasja i zaangażowanie, które potrafią się dopasować do rzeczywistości rynkowej w taki sposób, by rosnąć i to w niebanalnym stylu” – to fragment specjalnego adresu, jaki Jacek Majchrowski, prezydenta Krakowa, skierował na ręce prezesa Jacka Przybylskiego.