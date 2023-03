Krokusy można już podziwiać i to blisko Krakowa!

Polana Sucha leży na trasie szlaku zielonego prowadzącego z myślenickiego Zarabia do schroniska PTTK na Kudłaczach oraz na trasie szlaku żółtego z Łysiny do Dobczyc.

Można też dojechać samochodem np. do Poręby (gm. Myślenice) i stąd pieszo dotrzeć na Suchą Polanę.

Powitałyśmy wiosnę na Suchej Polanie, jednym z bardziej malowniczych miejsc w naszych okolicach. Sucha Polana to najdalej na północ wysunięte miejsce gdzie naturalnie w Polsce rosną krokusy. A więc mamy koło siebie niemały rarytas – piszą członkinie „Naszej Zasani” w mediach społecznościowych.

Małgorzata Jaśkowiec, przewodnicząca tego stowarzyszenia dodaje, że zaletą tego miejsce jest także to, że dotarcie tam nie wymaga wyjątkowej kondycji, więc polana może być celem wiosennego spaceru dla niemal każdego.

Jak informuje strona PTTK, jeszcze do lat 60-tych XX wieku sezonowo wypasano na niej owce.

Teraz jest przede wszystkim miejscem turystycznym i historycznym. Co roku we wrześniu na Polanie odprawiane jest msza święta w intencji partyzantów, którzy w 1944 roku toczyli tu zacięte walki z niemieckim okupantem sprawiając nawet, że ci wycofali się a na tymczasowo wyzwolonym terenie powstała Rzeczpospolita Raciechowicka.

Na polanie Sucha stoi pomnik, który upamiętnia członków zgrupowania partyzanckiego AK Murawa.