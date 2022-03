Krzeszowice. Podróż do wnętrza mrowiska - tak nowy semestr zaczyna Dziecięcy Uniwersytet

Na sobotnie wykłady centrum kultury w Krzeszowicach - organizator Dziecięcego Uniwersytetu zaprosił jako wykładowcę Filipa Turza, doktoranta Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. To podróżnik i myrmekolog (zajmuje się badaniem mrówek). Wygłosi wykład pt. "Jak to jest być mrówką? Podróż do wnętrza mrowiska". Dziecięcy Uniwersytet to zabawa w studiowanie, podczas której są spotkania z wykładowcami wyższych uczelni, popularyzatorami nauki, pasjonatami.