Krzeszowice. Tygodniowe święto bibliotek z literaturą, filmem, wykładami i muzyką Barbara Ciryt

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przypada od 8 do 15 maja i odbywa się pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. W krzeszowickiej bibliotece na to świętowanie przygotowano kilka atrakcji będzie wieczór literacki, muzyka, poezja, wykłady, gra miejska, a do tego pokazy filmowe dla dzieci i dorosłych.