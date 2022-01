Krzeszowice. W mieście zaczęło działać kino. Znajduje się w nowym budynku biblioteki

Obecnie na zimowe seanse kinowe biblioteka zaprasza od 25 do 28 stycznia. W kinie obowiązuje limit miejsc. Zapisy przyjmowanie będą telefonicznie w godzinach otwarcia biblioteki: tel. 798 777 326.

"Pszczółka Maja" - to propozycja dla dzieci od 8 lat, która we wtorek 25 zainaugurowała zimowe seanse kinowe. Propozycja na środę 26 stycznia to "Charlie i fabryka czekolady"; na czwartek 27 stycznia "Gdzie jest Nemo"; na piątek 28 stycznia "Mój sąsiad Totoro". Wszystkie filmy od środy do piątku rozpoczynają się o godz. 10, a kończą o godz. 11.30.