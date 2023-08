Książ Wielki. Mieszkańcy protestują przeciwko rozbudowie oczyszczalni ścieków

Burmistrz Szopa zapewnia z kolei, że określenie ścieki przemysłowe oznacza po prostu ścieki inne niż bytowe i że nie ma się czego obawiać.

- W tej chwili też do oczyszczalni spływają ścieki z piekarni, z myjni samochodowej, z dużych sklepów, lecznicy zwierząt. To wszystko są ścieki przemysłowe. I co? Mamy tym podmiotom zakazać działalności? Przecież to jest niepoważne – mówi. Dodaje przy tym, że nawet gdyby w przyszłej strefie powstał zakład przemysłowy, to do jego obowiązków będzie należało wstępne oczyszczenie produkowanych ścieków, by w takiej formie trafiały do oczyszczalni.