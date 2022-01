Przed laty, poczciwe zające były źródłem cennych dewiz dla socjalistycznego PRL-u. Dziesiątki tysięcy zwierzaków odławiano żywcem i wysyłano na zachód Europy dla tamtejszych myśliwych. Szaraki zaczęły wymierać, a import z obfitego w zwierzynę Wschodu były jedynym sposobem na zapełnienie łowisk.

Owo wymieranie nie dało nikomu do myślenia. Szkoda. W latach siedemdziesiątych minionego wieku klęska dotarła i do nas. Liczebność zajęcy leciała na łeb i szyje. Wpierw zaniechano eksportowych odłowów, chwilę później myśliwi zwyczajnie nie mieli już do czego strzelać. Z menu renomowanych restauracji bezpowrotnie zniknął pasztet i comber z zająca.

Przyczyny klęski były złożone. Wilgotne zimy, chemizacja rolnictwa, masowy ruch na drogach i choroby. Nie pomogło nawet moratorium na zajęcze łowy. Ostatni raz gościłem pojedynczego zająca w sadzie ponad dwie dekady temu. Zjadł dopiero co posadzone drzewka. Miotałem na niego gromy, ale to był rzeczywiście ostatni zając w okolicy. Od paru lat znajduję ślady po smętnych parkotach. Ech, cóż to zajęcze gody, na które ściąga ledwo kilka szaraków… Przynajmniej jest nadzieja, że gatunek nie przepadnie bez śladu, gdyż myśliwi hodują zające w wolierach i wypuszczają na wolność. Kto wie, może szaraki wrócą na miedze i łąki?