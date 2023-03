Którą szkołę wybrać? Targi Edukacyjne mają dać podpowiedź

Już niedługo ósmoklasiści staną przed wyborem szkoły w której będą kontynuować naukę. Powiat myślenicki po raz dziewiętnasty zorganizował Targi Edukacyjne, żeby mogli w jednym miejscu zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, które sam prowadzi. Są to licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia. Tradycyjnie już odbyły się one w hali sportowej jednej z tych szkół - Zespołu Szkół im. Średniawskiego w Myślenicach. Odwiedzili je uczniowie z 58 szkół podstawowych.

To drugi rok z rzędu, kiedy mury podstawówek opuści nie jeden rocznik, a półtora rocznika. W sumie nieco ponad 1800 ósmoklasistów będzie musiało podjąć decyzję nie tylko w jakiego tupu szkole chce się dalej uczyć, ale też w której konkretnie i jaki kierunek (zawód) lub profil wybrać.

Programista, mechanik albo mechatronik?

Tych do wyboru jest całkiem sporo i to bardzo różnych, bo od stylisty, fryzjera, przez kelnera, mechanika pojazdów samochodowych, mechatronika, programistę po budowlańca i technika urządzeń i systemów energii odnawialnej. W liceach też nie można narzekać na brak możliwości, bo te w powiecie myślenickim proponują klasy humanistyczne i ścisłe, ale również sportową (ze specjalnością piłka nożna), mundurową, strażacką, policyjną i ratowniczą. Te ostatnie oferuje od lat Zespół Szkół w Dobczycach i cieszą się one niezmiennie zainteresowaniem, a szczególnie klasa mundurowa (wojskowa).

Dlatego Bogusław Lichoń, dyrektor ZS w Dobczycach podął starania, aby tę właśnie klasę objęła swoim patronatem konkretna jednostka wojskowa. Decyzji jeszcze nie ma, ale dyrektor liczy na to, że tak się stanie, a przez to zyska konkretne wsparcie a sama klasa stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna dla uczniów.

Elektryk na wznoszącej

Jak będą wybierali uczniowie w tym roku dopiero się okaże, ale na postawie ich wyborów z ubiegłego roku i poprzednich wiadomo m.in. że z kierunków technicznych niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się informatyk i mechatronik, a ponadto, jak dodaje dyrektor Lichoń dobrą pozycję odzyskał elektryk.

Z kolei Piotr Pułka, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonimicznych w Myślenicach mówi o renesansie technika ekonomisty.

Stałym zainteresowaniem cieszy się tam za to mechanik pojazdów samochodowych, i to zarówno w techniku jak i szkole branżowej I stopnia. Jak mówi dyrektor, to jedyna szkoła w powiecie która oferuje uczniom w ramach programu nauczania na tym kierunku, kurs prawa jazdy, dysponuje bowiem własną flotą i instruktorami.

Bliskość i baza to też atuty

Ten szeroki wachlarz możliwości, a ponadto bliskość szkół od miejsca zamieszkania to jak mówił do uczniów starosta myślenicki Józef Tomal powody, aby wybierać właśnie spomiędzy szkół w Myślenicach, Dobczycach, Sułkowicach i Lubniu.

Przypomniał też o inwestycjach już wykonanych czyli nowych pracowniach w ZS w Dobczycach a nade wszystko nowym skrzydle dobudowanym do głównego gmachu I LO w Myślenicach (zostało ono oddane do użytku w tym semestrze) i wspomniał o planowanych tj. rozbudowie bazy sportowej I LO i rozbudowie ZSTE w Myślenicach.

Dzięki wspomnianej rozbudowie I LO i zyskaniu nowych pracowni w ofercie tej szkoły zaszła pewna zmiana, a mianowicie zamiast profilu matematyczno-fizycznego jak do tej pory pojawił się w tym roku profil matematyczno-fizyczno-informatyczny. Na Targach prezentowały się szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach (w ramach zespołu działa też Technikum Turystyczno-Gastronomiczne)

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dobczycach

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu Ponadto swoje stoiska mieli:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach

Ochotniczy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej

Ochotniczy Hufiec Pracy w Myślenicach

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy - oddział Małopolska Dekarze i blacharze budowlani to według barometru zawodów dla powiatu myślenickiego na 2023 rok zawody deficytowe. "Dziennik Polski" był patronem medialnym XIX Targów Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego.

