„Kwiaty pamięci i wdzięczności” w Niepołomicach. Wyjątkowy dar japońskiej artystki dla podkrakowskiego miasta

Jak podaje Muzeum Niepołomickie, mokurito (mokulito), to technika łącząca litografię i druk drzeworytowy. Obraz do wydrukowania powstaje na drewnianej płycie; rysunek tworzony jest poprzez malowanie drewna specjalną farbą olejną i grawerowanie stosownego wzoru.

Twórcą techniki mokurito jest prof. Seishi Ozaku, wykładowca drzeworytnicwa na Tama Art. University w Tokio. Powstające w ten sposób obrazy są unikatowe: narysowane i wyryte fragmenty znajdują się na tej samej „płycie”, a całość wzbogacają linie słojów drewna.

Yasuko Sawaoka – urodzona w Hokkaido, absolwentka Joshibi University of Art. and Design, która przez 10 lat pracowała jako projektant w Hitachi and Panasonic – od 40 lat tworzy w technice mokurito, rozwijając ją i udoskonalając. Jej prace prezentowano m.in. w USA, Meksyku, Chinach, Francji, Niemczech, Słowenii, Rumunii, Polsce i Japonii.