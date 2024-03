Łącznik, który dzieli. Kolejna odsłona kontrowersji wokół budowy drogi w Łaganowie

Właściciele gruntów, których sprawa dotyczy, są zdeterminowani, by do budowy drogi w takiej lokalizacji nie dopuścić. Przekonują, że nikt ich o planie zajęcia działek nie informował.

O kontrowersjach wokół inwestycji pisaliśmy szeroko kilka dni temu. Przy okazji planowanej modernizacji drogi powiatowej Proszowice – Wawrzeńczyce ma powstać łącznik (fragment całkiem nowej drogi), który „zepnie” ją z drogą wojewódzką Kraków – Proszowice. Mieszkańcy Łaganowa do niedawna byli przekonani, że zostanie on poprowadzony po śladzie istniejącej drogi dojazdowej do pól oraz po dawnym rowie przeciwpancernym. Tymczasem na początku marca otrzymali informacje, że droga pobiegnie przez teren ich gospodarstw, w pobliżu zabudowań i przecinając pola uprawne. Zaraz po świętach w Łaganowie mają się pojawić geodeci, którzy wytyczą przebieg przyszłej drogi. A gdy to się stanie, rolnikom pozostanie tylko walka o wysokość ewentualnego odszkodowania.

- Zarówno mieszkańcy Łaganowa jak i ja byłem przekonany, że aktualny jest przebieg drogi wypracowany w 2021 roku. Nie wiedziałem o dokonanej zmianie. Tymczasem procedowanie decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej bez konsultacji społecznych może skutkować jej unieważnieniem - argumentuje.

Kierująca Zarządem Dróg Powiatowych Janina Krzek przyznała na sesji, że kierowana przez nią instytucja zaakceptowała nowe miejsce wpięcia łącznika do istniejącej drogi powiatowej. Ale tylko tyle...

- Zaakceptowaliśmy włączenie, natomiast dalszy przebieg drogi to była już kwestia projektanta. Ja dokumentacji tego przebiegu nie otrzymałam. Otrzymała ją natomiast gmina do zaopiniowania – powiedziała Janina Krzek i przypomniała, że stało się to w czerwcu ubiegłego roku. Taką datę nosi pismo, w którym spółka PBW Inżynieria z Wrocławia zwraca się do gminy z prośbą o wydanie opinii w sprawie proponowanego przebiegu łącznika, który został ustalony na spotkaniu 9 maja 2023. Zdaniem Janiny Krzek to wtedy właśnie projektowany przebieg powinien zostać poddany konsultacjom społecznym. Tymczasem w odpowiedzi udzielonej 26 lipca gmina wymieniła kilka uwag do planowanego przebiegu drogi, ale nie zakwestionowała jej zasadniczego kształtu.