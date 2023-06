Lato w Myślenicach bez jedynego w mieście basenu letniego?

To jedyny taki basen w Myślenicach, ale od lat nie doczekał się modernizacji. Przeszły ją i to już blisko dekadę temu pobliskie korty tenisowe. W 2020 roku w sąsiedztwie basenu powstała zupełnie nowa atrakcja – dwa boiska do siatkówki plażowej. Obecnie też „po sąsiedzku” trwa budowa nowego skateparku z pumptrackiem za ponad 3 mln zł, który zastąpi dotychczasowy, przestarzały już skatepark. W basen letni gmina nie inwestowała, dlatego już na pierwszy rzut oka widać, że obiekt swoje lata świetności ma dawno za sobą.

Czy znajdzie się nowy chętny, aby mimo to, go poprowadzić? Ten, który prowadził go od 2014 roku wiosną br. zrezygnował. Nowy chętny na razie się nie pojawił, ale gmina czeka na potencjalnych zainteresowanych. W zarządzeniu wysokość rocznej opłaty za dzierżawę określono na 3500 zł brutto.