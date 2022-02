Leciał z Erytrei do Belgii na fałszywych dokumentach. Wpadł na lotnisku w Balicach

Został zatrzymany przez Straż Graniczną w ostatni styczniowy weekend.

W wyniku dalszej weryfikacji podróżny przyznał, że jest obywatelem Erytrei, a posiadane przez niego dokumenty - dokument podróży dla cudzoziemca, włoska karta pobytu oraz dowód osobisty - kupił podczas swojego pobytu w Atenach za kwotę 3 tysięcy euro - informuje Justyna Dróżdż, starszy specjalista Referatu Prasowego Straży Granicznej.

Mężczyzna wyjaśnił, że ponad rok temu wyjechał z Erytrei, gdzie pozostawił żonę i dzieci. Jechał przez Etiopię, Turcję do Grecji, skąd zamierzał przez Mediolan dotrzeć do Belgii. Erytrejczyk nie chciał starać się w Polsce o ochronę międzynarodową. Planował zamieszkać w Belgii, podjąć pracę i ściągnąć do Europy rodzinę.