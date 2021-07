Linia kolejowa Podłęże – Piekiełko w powiecie wielickim. Przetarg na budowę odcinka Gdów – Podłęże już w 2022 roku?

Tak ma wyglądać tzw. linia Podłęże - Piekiełko, dzięki której pociągi np. z Krakowa do Nowego Sącza dojeżdżałyby w godzinę, a do Zakopanego w ok. 100 minut. A lokalnie np. Gdów zyskałby wyczekiwane połączenie kolejowe z ościennymi gminami oraz Krakowem

materiały PKP PLK