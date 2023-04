Lipnik. Nowa sala gimnastyczna dla szkoły. Umowa podpisana

Do ZPO uczęszcza 240 dzieci, z których 175 to uczniowie Szkoły Podstawowej, a pozostała część to przedszkolaki.

Z obecnej sali gimnastycznej korzystają tylko uczniowie młodszych klas (I-VI) natomiast klasy najstarsze jeżdżą do sąsiedniej Wiśniowej i tam mają organizowane lekcje w-f.

Nowa sala sprawi, ze te dojazdy nie będą już konieczne. Zyskamy przestrzeń do zajęć lekcyjnych, ale także do organizacji szkolnych uroczystości jak rozpoczęcie lub zakończenie roku oraz spotkań środowiskowych, z rodzicami, babciami lub dziadkami. W sali którą mamy nie jest to możliwe, bo nie jest ona w stanie pomieścić wszystkich naraz. Nade wszystko mając nową salę będę chciał wzbogacić ofertą zajęć adaptując tę obecną np. na siłownię, miejsce zajęć gimnastycznych lub tanecznych – mówi Arkadiusz Skiba, dyrektor ZPO w Lipniku.

Gmina Wiśniowa rozstrzygnęła już przetarg i podpisała umowę z wykonawcą, którym zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budowlane ”Sikora”. Na wywiązanie się z zamówienie ma ono 520 dni.