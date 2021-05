Liszki. Centrum miejscowości zmieni się nie poznania

Władze gminy Liszki postanowiły zbudować system odwodnieniowy i zagospodarować to miejsce. Prace potrwają do końca lipca. Wówczas część po prawej stronie drogi wojewódzkiej 780, dzielącej Rynek Liszek, zmieni się nie do poznania.

- Planujemy też przebudować drugą część centrum Liszek. W tym roku wykonany zostanie projekt, a w przyszłym roku zamierzamy go zrealizować

– zapowiada Paweł Miś, wójt gminy Liszki.

Nie tylko odwodnienie

Mieszkańcy są zadowoleni z trwającej teraz inwestycji po prawej stronie drogi wojewódzkiej 780. Prowadzi ona z Krakowa na Śląsk i jest bardzo ruchliwa.