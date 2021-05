Lotnisko Kraków-Balice: ruch lotniczy wraca po najczarniejszym okresie w historii. Jeśli pandemia odpuści, może być dobrze

Praca w Krakowie i Małopolsce. Kto ją znajdzie teraz i za… dziewięć lat? Debata: Gowin-Majchrowski-Kozłowski-Mazur-Chwedeczko-Brzostowski

W jakich zawodach znajdziemy pracę w Krakowie i Małopolsce – teraz i po ustąpieniu pandemii? Które profesje odejdą do lamusa, a które zapewnią dobre życie teraz i w perspektywie kolejnej dekady? To ważne i trudne pytanie nie tylko dla młodych próbujących wybierać fachy i zajęcia na przyszłość, i nie tylko dla ich rodziców, ale przede wszystkim dla decydentów dostosowujących cały system edukacji do trendów i wymogów przyszłości, a także przedsiębiorców planujących rozwój swych firm, a co za tym idzie – kolejne rekrutacje nowych kadr. Jakie są i będą te kadry? Odpowiedź na to i inne gorące pytania spróbujemy uzyskać już w piątek 9 kwietnia podczas debaty „Rynek pracy – ginące, pojawiające się zawody”. Start o godz. 16.00 w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 1. Do obejrzenia online na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – uek.krakow.pl.