Loty z Balic na Fuerteventurę. Nowe, oczekiwane połączenie z Krakowa na Wyspy Kanaryjskie

Fuerteventura, wyspa geograficznie leży na Oceanie Atlantyckim poza Europą, ale należy do Hiszpanii. Jest chętnie odwiedzanym miejscem przez turystów, także z Polski. Na krakowskim lotnisku informują, że zapowiedź tego nowego połączenia to dobra wiadomość na początek wakacji, chociaż loty zaczną się zimą.

- Fuerteventura to długo oczekiwane przez naszych pasażerów połączenie. Bazowy przewoźnik krakowskiego lotniska Ryanair po raz kolejny uruchamia rejs do miasta, które cieszy się wielką popularnością wśród turystów. Fascynuje malowniczym krajobrazem kontrastów: turkusowego morza, ciemnego piasku, kolorowych rybackich łodzi i białych domów. Jestem przekonany, że każdy znajdzie tu dla siebie oazę spokoju oraz możliwość aktywnego wypoczynku - mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Loty na archipelag Wysp Kanaryjskich trwają z Polski sporo ponad 6 godzin. Lotnisko na Fuertaventurze znajduje się kilka kilometrów od miasta Puerto del Rosario. Pierwsze lotnisko wybudowano tam w latach 40 XX wieku, gdy niewielu turystów docierało do tego miejsca. Wyspa ta jest druga co do wielkości archipelagu, niespełna 100 km dzieli ją od wybrzeża Afryki.