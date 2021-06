Lubień. Kolizja na drodze wojewódzkiej. Jeden z kierowców pod wpływem alkoholu Katarzyna Hołuj

Fpt. Archiwum

We wtorek rano na drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień-Mszana Dolna doszło do kolizji z udziałem dwóch samochodów. W czasie usuwania jej skutków ruch był utrudniony, ale od godz. 7 został przywrócony do normy.