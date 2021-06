Lubień. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. Zareagowali uczestnicy „Charytatywnego Rajdu Koguta 2021”

NOWE Myślenice. Rewitalizacja rynku dobiegła końca [ZDJĘCIA]

Takie inwestycje realizuje się raz na kilkadziesiąt lat. Myślenicki rynek doczekał się rewitalizacji po ok. 40 latach. To co najbardziej rzuca się w oczy to nowa nawierzchnia z granitu i porfiru oraz nowa, tryskająca wodą wprost z posadzki, fontanna. Ale zmian i nowości jest więcej.