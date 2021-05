Ludzie na potęgę sprowadzają się do gminy Zielonki. Jest uznana za najlepsze miejsce do zamieszkania [ZDJĘCIA]

Z Krakowa do Bydgoszczy LOT-em w godzinę. Od 18 czerwca powiększa się siatka krajowych połączeń lotniczych z krakowskiego lotniska

Od 18 czerwca pasażerowie Kraków Airport będą mogli korzystać z połączenia do Bydgoszczy i z powrotem, uruchomionego przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Będzie ono dostępne w piątki i niedziele, a przelot potrwa godzinę. Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport, upatruje w tym kolejnej szansy na powrót turystów do Małopolski i jej stolicy; przez ostatnie lata rozwój podkrakowskiego lotniska napędzał liczne sektory gospodarki naszego regionu i na odwrót: coraz większe zainteresowanie turystów krakowskimi i małopolskimi atrakcjami doprowadziło do rekordowego w dziejach rozkwitu portu lotniczego w Krakowie-Balicach. Pandemia dramatycznie to zakłóciła, ale dzięki bliskiej i harmonijnej współpracy wszystkich zainteresowanych istnieje szansa na rychłą odbudowę poturbowanych biznesów.