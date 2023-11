Łyszkowice. Nie chętnych do kierowania Domem Pomocy Społecznej. Będzie powtórka z konkursu

Ogłoszenie konkursu wynika z faktu, że kierująca DPS-em od lipca 2020 roku Agnieszka Trela w lutym przechodzi na emeryturę. Powstaje zatem konieczność znalezienia jej następcy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie to łatwe zadanie, gdyż nikt się do objęcia stanowiska nie kwapi.

- To jest bardzo trudna i wymagająca funkcja. DPS w Łyszkowicach jest drugim co do wielkości zakładem pracy na terenie powiatu. Jego dyrektor odpowiada nie tylko za mieszkańców, czyli osoby chore psychicznie, ale także za proces terapii, rehabilitacji, za sprawy inwestycyjne i administracyjne. To nie jest praca po osiem godzin przez pięć dni w tygodniu. Dyrektorem jest się przez całą dobę. Do tego problemem są odejścia personelu, gdyż praca jest bardzo wymagająca, a wynagrodzenia, choćby w porównaniu z podobnymi placówkami w Krakwie, niższe – przekonuje Arkadiusz Fularski, pełnomocnik starosty proszowickiego do spraw domów pomocy społecznej.