Magnolie nie tylko są piękne ale i dobre dla zdrowia

Jeśli słupek w termometrze spadnie choćby na kilka godzin poniżej zera, płatki białych czy różowych kwiatów nabiorą brzydkiego brązowego odcienia. I cały urok magnolii przepadnie. Korzystając z okazji opowiem o innych niż tylko wizualnych zaletach magnolii. Magnolie są jadalne i lecznicze, co przed wiekami sprawdzili kucharze i aptekarze z Dalekiego Wschodu. Najpierw zdrowie. Napar z wysuszonej kory starszych drzew skutecznie leczy kaszel i przeziębienie.

Teraz magnolie w kuchni. Piękne, białe kwiaty magnolii nagiej po zamarynowaniu są serwowane jako smakowita przyprawa do ryżu. Natomiast całe kwiaty tudzież młode, dopiero co rozwinięte liście magnolii szerokolistnej wystarczy ugotować, by mieć wyborny deser. Ci co kosztowali twierdzą, iż jest pyszny. Duże liście kilku innych gatunków magnolii służą do zawijania przeznaczonego do gotowania mięsa i warzyw. Tak samo jak nasze swojskie gołąbki. Zaś jesienią ugotowane owoce magnolii bywają używane do dekoracji wykwintnych sałatek.

Mam spory mętlik w głowie. Nie wiem co wybrać do posadzenia w ogrodzie. Magnolię, która będzie leczyć przeziębienia? Może gatunek, który ubogaci stół? Czy poprzestać na wrażeniach estetycznych magnolii Siebolda, która jako jedyna kwitnie od maja do końca sierpnia? Wybór trudny. Ogród mały, a ja chciałbym mieć wszystko.