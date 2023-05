Majówka w Krzeszowicach. Mieszkańcy w XIX-wiecznych strojach, tańce na Rynku, śniadanie na trawie i jarmark historyczny

Od lat podczas majówki mieszkańcy Krzeszowic i okolicznych miejscowości przybywają do centrum miasta w strojach z XIX-wieku. Panie przechadzają się dostojnie ulicami w swoich krynolinach - kolorowych, długich sukniach na stelażach lub obręczach i w ogromnych kapeluszach, panowie w żupanach i surdutach.

- Majówka w Krzeszowicach to czas radości. Cieszę się widząc mieszkańców przebranych w epokowe stroje, bo one nawiązują do dziejów miasta, do naszej historii - mówił burmistrz miasta Wacław Gregorczyk podczas oficjalnego powitania mieszkańców na Rynku.