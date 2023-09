Małopolski Motoweek pod Krakowem. Akrobatyczna jazda na motocyklach, pokazy driftu, pojazdy retro, limuzyny, auta wojskowe i strażackie

Jak mówi burmistrz Słomnik Paweł Knafel motoweek promuje gminę Słomniki i przyciąga wiele osób z całej Małopolski i innych części kraju.

- Ta impreza to świetna zabawa motoryzacyjna z dobrą atmosferą. Cieszę się, że organizatorzy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki znalazło świetny sposób na zorganizowanie imprezy w mieście, bo dotychczas masowe imprezy łatwiej było organizować w wioskach. Ta świetnie wpisuje się w klimat miasta, bo samochody bezpieczeństwo na drogach to typowy miejski klimat, a do tego mamy ratownictwo medyczne i edukację - mówi szef gminy Słomniki Paweł Knafel.