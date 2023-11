Mammografia pod Krakowem. Bezpłatne badania w Zabierzowie (BCA)

Mobilna pracownia mammograficzna przyjeżdża w poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku do Zabierzowa. Przy Urzędzie Gminy na Rynku stanie mammobus, w którym będzie można wykonać badania od godz. 10 do 17.20. To będą bezpłatne badania w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia. Organizatorzy zapraszają kobiety z gminy Zabierzów, ale także z innych rejonów.