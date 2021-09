Mamy wysyp sromotników. To najbardziej zabójczy grzyb Europy

Jeśli przyjąć, iż połowa kapelusza wielości dłoni to śmiertelna dawka dla dorosłego człowieka, to ilość trucizny wystarczyłaby dla otrucia pasażerów trzech autobusów. Proszę wybaczyć makabryczną wyliczankę, ale jeśli na rynku widzę sprzedawców i nabywców samych kapeluszy jadalnych kani, to skóra nieco mi cierpnie.

Oczywiście o zaświadczeniu od grzyboznawcy, który w teorii powinien całe grzyby obejrzeć nie ma mowy. Po pierwsze, grzyboznawców na rynkach brak. Po drugie, sprzedawca i nabywca ścinają koszty za zaświadczenie. Wszak są absolutnie pewni, iż oferują dobry towar.

Jeszcze gorzej, gdy przedmiotem handlu są same kapelusze gołąbków o zielonkawym zabarwieniu. Tu ryzyko pomyłki jest już bardzo duże. W przypadku sromotnika nie ma żadnej metody neutralizacji trucizny. Muchomor gotowany, smażony, kiszony czy marynowany jest tak samo zabójczy. Ba, nawet kilkuletnie zasuszone czy marynowane w occie okazy nie traciły niż z zabójczych właściwości.