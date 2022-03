Marek Cieślak uważa, że żużlowcy Unii Tarnów nie są gotowi na powrót do I ligi

Decyzję o rezygnacji z żużlowców rosyjskich podjęto w tarnowskim klubie zanim na krok odebrania licencji wszystkich zawodnikom startującym w naszych ligach zdecydował się Polski Związek Motorowy. Ilja Czałow i Witalij Kotlar podpisali roczne kontrakty z Unią, ale po agresji wojsk Putina na Ukrainę nie będą mogli reprezentować barw tarnowian. To nie jest łatwa sytuacja dla zespołu, który wcześniej stracił trenera Pawła Barana. Marek Cieślak ma świadomość, w jakiej sytuacji znalazł się klub i nie robi kibicom wielkich nadziei na szybki powrót „Jaskółek” do I ligi.

- Drużyna jest po spadku do najniższej ligi, jest w kryzysie. Więc najpierw trzeba to wszystko postawić na nogi, później jak się to wszystko zorganizuje jak należy, finanse, to można zbudować drużynę fajną i powiedzieć: tak, teraz atakujemy awans do I ligi. Na ten moment, jak patrzę na wszystko, to wydaje mi się, że klub nie jest jeszcze gotowy na I ligę – mówi trener, który przez 14 lat (!) prowadził reprezentację Polski, a teraz będzie pomagał w wyjściu na prostą zespołowi z Tarnowa.