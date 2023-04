Marek Stoszek z tytułem Honorowego Strażnika Pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej

Polega on na sadzeniu dębów pamięci i właśnie tak dąb por. Stanisława Morawskiego zasadzono ostatnio w Myślenicach, przy Szkole Podstawowej nr 2. Program ten jest realizowany w Polsce od 2008 roku Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, a Marek Soszek jest jego koordynatorem w Małopolsce.

Podczas gali z okazji 15-lecia programu, która odbyła się w auli Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Marek Stoszek otrzymał medal Honorowego Strażnika Pamięci za zaangażowanie w niego.

Otrzymany medal, jest dla mnie dużym wyróżnieniem i potwierdza, że to co robię ma sens i jest zauważalne nie tylko lokalnie, ale w również w szerokim środowisku badaczy. Jednocześnie jest to duże wyzwanie i motywacja do dalszej pracy i badań nad często bardzo trudną i bolesną historią – mówi Marek Stoszek.