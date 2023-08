Miechów. Barwny mural ożywił salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2

Kilkumetrowe postacie „grają” w siatkówkę, koszykówkę, tenisa i piłkę ręczną. Całość jest pełna nie tylko kolorów, ale też dynamiki. W Szkole Podstawowej nr 2 trwa obecnie termomodernizacja, ale pierwotny projekt nie przewidywał muralu. Ściana sali miała być utrzymana w podobnej kolorystyce jak pozostała część szkolnego kompleksu.

- To był pomysł naszego burmistrza i okazał się znakomity. Obraz powstał bardzo szybko i ogromnie się wszystkim podoba. Nie ma chyba osoby, której nie przypadłby do gustu. Ludzie specjalnie przyjeżdżają do naszą szkołę, żeby go obejrzeć i zrobić zdjęcie – mówi dyrektor miechowskiej „dwójki” Agata Skrzypczyk.