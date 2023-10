Miechów. Będzie modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego

W ramach prac planowany jest m. in. zakup wyposażenia SOR oraz współpracujących z nim pracowni, a także modernizacja ich pomieszczeń. Szpital zamierza kupić nowy tomograf komputerowy, który zastąpiłby obecnie używany, dziewięcioletni sprzęt. Nowe urządzenia trafią też do pracowni endoskopowej oraz RTG. Oddział ratunkowy zostanie doposażony m. in. w respiratory, aparaty do znieczulania, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparat USG, łóżka i wózki dla pacjentów.

W ramach pozyskanych środków zostaną przeprowadzone kompleksowe remonty pomieszczeń i podjazdu dla karetek, włącznie z wymianą otaczającej go nawierzchni. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a ich planowane zakończenie to sierpień 2025.

Jak nauczyć dziecko języka obcego - oto porady eksperta