Miechów. Dobiega końca druga zbiórka dla Wołoczysk

- Odzew w przypadku drugiej zbiórki nie był aż tak silny jak w pierwszym wypadku, ale i tak sporo udało nam się zebrać – mówi koordynująca akcję pomocy z ramienia miechowskiego samorządu Magdalena Wilk.

Pełniąca rolę magazynu świetlica w pawilonie przy ulicy Konopnickiej jest formalnie zamknięta, ale po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym może zostać otwarta i artykuły dostarczone. Za kilka dni zostanie wysłany z Miechowa kolejny – już czwarty – transport na Ukrainę, który tym razem trafi do Wołoczyskiego Centrum Medycznego.

Część zebranych przedmiotów trafi również do ukraińskich uchodźców, przebywających na terenie gminy Miechów. W tej chwili ich liczba jest szacowana na około sto osób. Mieszkają w domach prywatnych oraz lokalach socjalnych przygotowanych przez gminę. Jednocześnie coraz większa grupa ukraińskich dzieci zaczyna się uczyć w miejscowych szkołach. W tej chwili uczęszczają na zajęcia m. in. do obu miechowskich podstawówek oraz do SP w Pojałowicach. Są też dla nich organizowane zajęcia m. in. na obiektach Centrum Kultury i Sportu.