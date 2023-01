Miechów. Jakie rachunki za ogrzewanie w blokach? Spółdzielnia czeka na decyzję

Kilka tygodni temu pisaliśmy, że administrujący miechowskimi kotłowniami Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie zostanie objęty przez dostawcę gazu – PGNiG – taryfą ochronną. To oznacza, że cena 1 kWh wzrośnie dla niego od 1 stycznia z kwoty około 9 groszy do około 65-70 gr. Aby ograniczyć skalę podwyżki, dzierżawcą kotłowni ogrzewających lokale spółdzielcze została miechowska SM Przyszłość. To miało gwarantować, że ceny zostaną wprawdzie podniesione, ale tylko do wysokości taryfy ochronnej, czyli nieco ponad 20 gr za kWh. O tej sprawie pisaliśmy tutaj:

https://dziennikpolski24.pl/miechow-gmina-chce-wydzierzawic-kotlownie-spoldzielni-mieszkaniowej/ar/c9-17082687

Ponieważ to i tak oznacza znaczącą podwyżkę, lokatorzy osoby mieszkające w blokach spółdzielczych już w grudniu zostali poinformowani, że dla uniknięcia drastycznych dopłat po sezonie grzewczym, wzrasta zaliczka pobierana przez Spółdzielnię za ogrzewanie. Niepokój wywołuje jednak fakt, że mimo iż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe są z ustawy objęte taryfą ochronną, do tej miechowskiej do tej pory nie wpłynął żaden oficjalny komunikat w tej sprawie. Złożony jeszcze w grudniu wniosek w tej sprawie ciągle jest weryfikowany.